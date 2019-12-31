الخزعلي للامريكيين: لن نسمح لكم بالرعونة مرة اخرى وان عدتم عدنا

خاطب الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي الامريكيين بالقول "لن نسمح لكم بالرعونة مرة اخرى وان عدتم عدنا".

وقال الخزعلي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "العراقي لا ينسى وعده، عشر سنوات مرت على اتفاقية جلاء القوات الاميركية من العراق ولا زال دماء ابناؤنا تراق بدم بارد من قبل صواريخ الحقد الامريكي".

واضاف "هذه المرة سنقول لكم اننا موجودون، ولن نسمح لكم بالرعونة مرة اخرى"، لافتا "إن عدتم عدنا".

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واقتحم مشيعو شهداء الحشد الشعبي الذي سقطوا نتيجة قصف أميركي في محافظة الأنبار أمس الأول الأحد، المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الاعلام العراقية واعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.

وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بإطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن تعزيزات أمنية من الفرق الخاصة توجهت الى مبنى السفارة الأميركية في بغداد، مشيراً إلى وجود إصابات بين المتظاهرين نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع، وأن 14 سيارة إسعاف توجهت لإخلاء المصابين.