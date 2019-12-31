جبهة الانقاذ والتنمية تصدر بيانا بشأن اختطاف احد الشيوخ شمال بغداد

اصدرت جبهة الانقاذ والتنمية، الثلاثاء، بيانا بشأن اختطاف احد الشيوخ شمال بغداد، فيما دعت الحكومة والأجهزة الأمنية إلى التدخل الفوري لاطلاق سراحه.

وقالت الجبهة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بحزن وقلق تابعت جبهة الإنقاذ والتنمية الأنباء عن اختطاف الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني مع عمه شمال بغداد "، مبينة ان "هذا الفعل إذ يتم ضد شخصية محترمة لها دور فاعل فإنه يمثل خطرا على استقرار المنطقة ، ما ينذر بنتائج لا تحمد عقباها".

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ودعت الجبهة "الحكومة والأجهزة الأمنية إلى التدخل الفوري والعمل من أجل اطلاق سراح الشيخ وعمه ومحاسبة الفاعلين وتقديمهم إلى القضاء "، مشددة على ضرورة "فرض سيادة القانون ، والتصدي لأية جهة تحاول خرقه عبر أساليب تنتمي للإرهاب ، وتهدف إلى خلق حالة من عدم الثقة والتوجس".

وافاد مصدر امني، امس الاثنين، بأن مسلحين مجهولين اختطفوا شيخ عشيرة بعدما قتلوا ابن عمه في قضاء التاجي شمالي بغداد، فيما اقدم ابناء شيخ على قطع الطريق بين بغداد وصلاح الدين قرب قضاء التاجي.