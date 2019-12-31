الداخلية: القبض على داعشي يعمل بتفخيخ العجلات وصناعة العبوات في الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عنصرا في تنظيم داعش في الموصل، مشيرا الى أنه كان يعمل في تفخيخ العجلات وصناعة العبوات الناسفة خلال فترة سيطرة التنظيم على المدينة.

وقال إعلام الداخلية، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن قوة امنية مشتركة "تمكنت من القاء القبض على الداعشي ( م م ا ) والذي كان يعمل في تفخيخ العجلات وصناعة العبوات الناسفة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، مبينا أن القوة تتكون من "مديرية شرطة الكرامة وفوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة".



واشار بيان الداخلية الى أن "القبض عليه تم في منطقة حي الانتصار في الجانب الايسر لمدينة الموصل، بناءً على معلومات دقيقة".