نائب يتحدث عن اولى مهام البرلمان بالعام الجديد

اكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الثلاثاء، ان التصويت على الغاء الاتفاقية الامنية المشؤومة اولى مهام البرلمان بالعام الجديد.
وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يجب ان تتوحد الصفوف في اولى جلسات مجلس النواب في العام الجديد من أجل تحقيق مطالب المتظاهرين، واقرار القوانين التي طالب بها المحتجون من داخل ساحات التظاهر".
واضاف الشمري ان "اهم خطوة ستكون خلال العام المقبل التصويت على ألغاء الأتفاقية الأمنية المشؤمة ومنع التدخل الخارجي في العراق"، داعيا الجميع الى "ترك العراقيين يقرروا مصيرهم بدون تدخلات خارجية".
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