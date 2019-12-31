بالفيديو .. مشيعو شهداء الحشد الشعبي امام السفارة الامريكية في بغداد

تناقل نشاطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء مقاطع فيديو تظهر مشيعي شهداء الحشد الشعبي وهم يدخلون المنطقة الخضراء من الجسر المعلق باتجاه السفارة الامريكية في بغداد. وظهر المشيعون وهم رافعين الاعلام العراقية واعلام الحشد الشعبي امام مبنى السفارة، احتجاجا على القصف الامريكي الذي استهدف مقار الحشد في محافظة الانبار. واقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة قصف امريكي في محافظة الانبار مساء ‏الاحد. وتعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي، مساء الاحد 29 ‏كانون الاول 2019، إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، ‏بحسب بيان لخلية الاعلام الامني، فيما قال الحشد ‏الشعبي، إن الهجوم أسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 ‏جريحا.‏



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