بالصور.. البدء بنصب خيام امام السفارة الاميركية في بغداد

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن مشيعي شهداء الحشد الشعبي بدأوا بنصب الخيام امام مبنى السفارة الاميركية في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مشيعي شهداء الحشد الشعبي الذين دخلوا اليوم الى المنطقة الخضراء وسط بغداد، ووصلوا مبنى السفارة الاميركية، بدأوا بنصب الخيام امام مبنى السفارة".
واضاف ان "ذلك جاء للبدء باعتصام مفتوح احتجاجا على قصف القوات الاميركية مقرا للحشد الشعبي غربي العراق".
وبدأت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم شعبية وسط العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة قصف امريكي في محافظة الانبار مساء الاحد.
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