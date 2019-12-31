بالوثيقة.. احالة 14 مسؤولا في النفط الى التقاعد

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حصلت الخليج 365 على وثيقة صادرة من وزارة النفط باحالة 14 مسؤولا في الوزارة الى التقاعد.
وطالبت الوثيقة الصادرة من الدائرة الادارية والمالية لوزارة النفط الى شركات القطاع النفطي ومعاهد التدريب النفطي ومراكز البحث والتطوير النفطي والمركز الثقافي النفطي بتاييد براءة ذمتهم من اموال وممتلكات الدولة في حالة وجود اي ممتلكات تابعة لهم بذمتهم واعلام الوزارة بذلك".
وبينت الوثيقة ان "من بين الذين تم احالتهم للتقاعد هو وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج فياض حيسن نعمة ووكيل وزارة النفط لشؤون الغاز معتصم اكرم حسن ومستار الوزارة فلاح جاسم محمد ومستشار الوزارة لشؤون الطاقة ضياء جعفر، ومدير العقود والتراخيص عبد المهدي حميد مدير العقود والتراخيص النفطية، اضافة الى 9 مدراء اخرين يعملون دوائر ومشاريع الوزارة الاخرى".
من جانبه طالب عدد من المختصين في الشان الاقتصادي بضرورة عدم التجديد مرة اخرى للمحالين على التقاعد وضرورة ضخ دماء جديدة في الوزارة .
واعتبر الخبير الاقتصادي محمد صالح في حديث لـ الخليج 365 "احالة عدد من المسؤولين في وزارة النفط بالخطوة الصحيحة من اجل تصحيح مسار وزارة النفط وخاصة ان هناك البعض منهم متهم بالفساد".
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