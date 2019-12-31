بالصور.. مشيعو شهداء الحشد الشعبي يدخلون الخضراء ويصلون الى السفارة الاميركية

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن مشيعي شهداء الحشد الشعبي دخلوا المنطقة الخضراء وسط بغداد، ووصلوا الى مبنى السفارة الاميركية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مشيعي شهداء الحشد الشعبي الذين استشهدوا بالقصف الامريكي على مقر للحشد على الحدود العراقية السورية غرب الانبار، دخلوا الى المنطقة الخضراء وسط بغداد".

واضاف ان "المشيعين وصلوا الى بوابة السفارة الاميركية وسط العاصمة"، مشيرا الى انهم "رفعوا اعلام الحشد الشعبي ولافتات تندد بالقصف والتواجد الامريكي على الاراضي العراقية".

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وبدأت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة قصف امريكي في محافظة الانبار مساء ‏الاحد. ‏