عبد المهدي: إسبر ابلغني بنية واشنطن القيام بهجمات قبل ساعات

وقال عبد المهدي في كلمة له في جلسة مجلس الوزراء تابعتها الخليج 365، إنه "بعد حادث قاعدة (كي وان) حصل اتصال في الساعة السابعة الا ربع مع وزير الدفاع الأمريكي".

وأضاف أن "أسبر ذكر أن امريكا ستقوم بهجمات على قواعد لكتاب حزب الله وهذا سيحصل بعد ساعات، وقلت له أن هذا أمر خطير وأمر تصعيدي ويجب أن نتشاور في هذه المساءل والنتحقيات ما تزال جارية ولم تحدد الجهة التي قامت بالقصف".



وأكد عبد المهدي، :"أبلغت أسبر بأن الامر سيكون خطيراً، وقال أن القرار اتخذ وأنا أبلُغ هذا الشي"، مبيناً :"حاولنا ان نبلغ القيادات الامنية والحشدية ان هناك هجوماً سيحل".

وشدد رئيس الوزراء، على ان "ما حصل هو قيام طائرتين بالهجوم على مواقع اللواءين 45 و46".

واعتبر رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي خلال الجلسة، اليوم الاثنين، الهجوم الأمريكي على قوات الحشد الشعبي في مدينة القائم بانه اعتداء خطير وآثم، فيما شدد على أن الهجوم ستكون له تبعات خطيرة.



وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، مساء أمس الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، فيما قال "الحشد الشعبي"، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 جريحا.