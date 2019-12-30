الصدر يعلن استعداده لاخراج 'المحتل' بالطرق السياسية والقانونية

اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، استعداده لاخراج "المحتل" بالطرق السياسية والقانونية، فيما هدد بتصرف آخر في حال عدم انسحاب "المحتل".
وتابع الصدر، :"هلموا إلى توحيد الصفوف باسرع وقت ممكن، ولتبعدوا عنكم التصرفات غير المسؤولة من بعض الفصائل العسكرية وليكن زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصراً"، مؤكداً :"إن لم ينسحبوا سيكون لنا تصرف آخر وبالتعاون معكم".
وأوضح، أن "الاحتلال بقيادة الأرعن (ترامب) استغل الفساد المستشري من جهة والهوة الكبيرة بين الساسة والشعب من جهة أخرى، لذا على الجميع التنازل عن المغانم والسلطة من أجل رفاهية الشعب وكرامته وإلا فلات حين مندم".
وبيّن الصدر،: "لتعلموا أننا لن نسمح أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية إنما نريد عراقاً قوياً ومستقلاً".
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