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الصدر يعلن استعداده لاخراج 'المحتل' بالطرق السياسية والقانونية

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اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، استعداده لاخراج "المحتل" بالطرق السياسية والقانونية، فيما هدد بتصرف آخر في حال عدم انسحاب "المحتل".
وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليه الخليج 365، :"حذرنا سابقاً من مغبة زج العراق في الصراعات الإقليمية والدولية، وقلنا أن العراق وشعبه ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الرعناء". وأضاف :"لو أننا تعاونا سابقاً لإخراج المحتل عبر المقاومة العسكرية، لما جثم على صدر العراق، ولو أننا تعاونا من اجل عدم إقرار الاتفاقية المذلة لم يحدث ما حدث"، مؤكداً :"اليوم انا على استعداد لإخراجه بالطرق السياسية والقانونية فهل من ناصر ينصرنا؟".

وتابع الصدر، :"هلموا إلى توحيد الصفوف باسرع وقت ممكن، ولتبعدوا عنكم التصرفات غير المسؤولة من بعض الفصائل العسكرية وليكن زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصراً"، مؤكداً :"إن لم ينسحبوا سيكون لنا تصرف آخر وبالتعاون معكم".


وأوضح، أن "الاحتلال بقيادة الأرعن (ترامب) استغل الفساد المستشري من جهة والهوة الكبيرة بين الساسة والشعب من جهة أخرى، لذا على الجميع التنازل عن المغانم والسلطة من أجل رفاهية الشعب وكرامته وإلا فلات حين مندم".

وبيّن الصدر،: "لتعلموا أننا لن نسمح أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية إنما نريد عراقاً قوياً ومستقلاً".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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