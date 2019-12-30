رئيس الجمهورية يؤكد أهمية ترسيخ الاستقرار في البلاد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، لممثلين عن "المنبر العراقي" وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات أهمية ترسيخ الاستقرار في البلاد.

وقالت الرئاسة في بيان تلقت اسلومرية نتيوز نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم، ممثلين عن "المنبر العراقي" وعدداً من أعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات المهنية، وجرى، خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة لتلبية استحقاق الإصلاح و تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين".



وأضافت، أنه "تم التأكيد على أهمية ترسيخ الاستقرار في البلاد، وتوحيد الصف الوطني وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي ودعم الإصلاحات المطلوبة بما يحقق الحياة الحرة الكريمة لأبناء شعبنا"، مشيرا الى أن "اللقاء تناول آخر المستجدات الأمنية وضرورة حماية السيادة العراقية، وتجنيب البلد الصراعات في المنطقة وتفادي التصعيد من خلال إيجاد حلول للأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية".