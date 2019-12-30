عبد المهدي: الهجوم الاميركي على القائم اعتداء آثم وستكون له تبعات خطيرة

اعتبر رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، الهجوم الأمريكي على قوات الحشد الشعبي في مدينة القائم بانه اعتداء خطير وآثم، فيما شدد على أن الهجوم ستكون له تبعات خطيرة.
وأشار الى ان "موقف الحكومة سيعلن بعد عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني اليوم".
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، مساء أمس الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، فيما قال "الحشد الشعبي"، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 جريحا.
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