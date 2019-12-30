نائب رئيس البرلمان يطالب الرئاسات الثلاث بالقيام بواجبهم الدستوري لحماية العراق

طالب نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، الاثنين، الرئاسات الثلاث بالقيام بواجبهم الدستوري لحماية العراق.
وقال مكتب الحداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد وخلال ترأسه جانب من الجلسة التداولية مساء اليوم حث الكتل النيابية الى التوحد والتفكير بمستقبل البلد ودماء ابناءه خاصة ان العراق يمر بازمات اقتصادية واجتماعية وسياسية".
ودعا الحداد، بحسب البيان، "الى، "تغليب مصلحة العراق على المصالح الحزبية والفئوية والحفاظ على العراق كونه الخيمة التي نعيش في ظلها"، مطالبا مجلس النواب والرئاسات الثلاث بـ "القيام بواجبها الدستوري والقانوني لحماية البلد ودماء شعبه".
ودعا الحداد، بحسب البيان، "الى، "تغليب مصلحة العراق على المصالح الحزبية والفئوية والحفاظ على العراق كونه الخيمة التي نعيش في ظلها"، مطالبا مجلس النواب والرئاسات الثلاث بـ "القيام بواجبها الدستوري والقانوني لحماية البلد ودماء شعبه".
وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة تداولية برئاسة حسن الكعبي نائب الأول لرئيس مجلس النواب، فيما تحولت إلى تداولية لبحث القصف الأمريكي على الحشد الشعبي غربي الانبار، بعد تقديم طلب موقع من ١٠٠ نائب.
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