الخالصي: امريكا لا تستطيع الابتعاد عن اسلوبها الهمجي في التعامل مع الشعوب

أكد المرجع الديني جواد الخالصي، الاثنين، أن اميركا لا تستطيع الابتعاد عن ما اسماه "الاسلوب الهمجي" في التعامل مع الشعوب.
وتساءل الخالصي، "هل سيتمكن الساسة ومن يستندون إلى دعمهم من المراجع من اتخاذ موقف لا يتوقف على الصراخ؟!".
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، مساء أمس الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، فيما قال "الحشد الشعبي"، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 جريحا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بوقت سابق أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لجماعات مسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.
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