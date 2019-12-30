الخالصي: امريكا لا تستطيع الابتعاد عن اسلوبها الهمجي في التعامل مع الشعوب

وقال الخالصي منشور له على تويتر تابعته الخليج 365، إن "الأميركي يؤكد مرة أخرى انه لا يستطيع الابتعاد عن اسلوبه الهمجي في التعامل مع الشعوب، فبينما يزعم انه يحارب التطرف والإرهاب، وإذا به يهاجم المقاتلين الذين يجابهون هذا الإرهاب في خط المواجهة الأول والاخطر".وتساءل الخالصي، "هل سيتمكن الساسة ومن يستندون إلى دعمهم من المراجع من اتخاذ موقف لا يتوقف على الصراخ؟!".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، مساء أمس الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، فيما قال "الحشد الشعبي"، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 جريحا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بوقت سابق أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لجماعات مسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.