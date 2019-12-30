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الجلسة التداولية تناقش اتخاذ خطوات جادة لمنع تكرار القصف الاميركي

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افاد مصدر برلماني، الاثنين، بأن الجلسة التداولية لعدد من اعضاء مجلس النواب ناقشت اتخاذ خطوات جادة لمنع تكرار القصف الاميركي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الجلسة التداولية التي عقدت اليوم بين عدد من اعضاء مجلس النواب بدأت بمناقشة القصف الأمريكي الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي في القائم".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "مداخلات النواب رفضت واستنكرت القصف الأمريكي الذي اعتبروه تجاوزا سافرا على السيادة العراقية"، لافتا الى أن "الحاضرين اكدوا على إتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومة العراقية لمنع تكرار الاعتداءات الأمريكية".

 

وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة تداولية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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