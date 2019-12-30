الجلسة التداولية تناقش اتخاذ خطوات جادة لمنع تكرار القصف الاميركي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الجلسة التداولية التي عقدت اليوم بين عدد من اعضاء مجلس النواب بدأت بمناقشة القصف الأمريكي الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي في القائم".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "مداخلات النواب رفضت واستنكرت القصف الأمريكي الذي اعتبروه تجاوزا سافرا على السيادة العراقية"، لافتا الى أن "الحاضرين اكدوا على إتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومة العراقية لمنع تكرار الاعتداءات الأمريكية".