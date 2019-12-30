الجلسة التداولية تناقش اتخاذ خطوات جادة لمنع تكرار القصف الاميركي

افاد مصدر برلماني، الاثنين، بأن الجلسة التداولية لعدد من اعضاء مجلس النواب ناقشت اتخاذ خطوات جادة لمنع تكرار القصف الاميركي.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "مداخلات النواب رفضت واستنكرت القصف الأمريكي الذي اعتبروه تجاوزا سافرا على السيادة العراقية"، لافتا الى أن "الحاضرين اكدوا على إتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومة العراقية لمنع تكرار الاعتداءات الأمريكية".
وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة تداولية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي.
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