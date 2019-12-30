إطلاق نار في متجر والشرطة الالمانية تتحرك

أعلنت الشرطة الألمانية، الاثنين، أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار من شخص مجهول في شارع فردريشتراسيه بوسط العاصمة برلين. وذكر الحساب الرسمي لشرطة برلين على موقع "تويتر" أن "هناك عملية أمنية تجري في شارع فردريشتراسيه"، وأنه "وفقا للتقديرات الأولية، فإن شخصا مجهولا أطلق عدة طلقات في أحد المتاجر". وأضافت الشرطة أن "الوضع أصبح تحت السيطرة في شارع فردريشتراسيه"

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