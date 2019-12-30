مجلس النواب يعقد جلسة تداولية برئاسة الكعبي

وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد جلسة تداولية برئاسة حسن الكعبي نائب الأول لرئيس مجلس النواب".

وأضاف المصدر، أن "النصاب لم يكتمل لغاية الآن، وتحولت إلى تداولية لبحث القصف الأمريكي على الحشد الشعبي غربي الانبار، بعد تقديم طلب موقع من ١٠٠ نائب".



ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد 30 كانون الاول 2019، جلسته الاعتيادية الـ27 لمناقشة عدد من القوانين.