ائتلاف العبادي يرفض تصريحات سائرون ويعتبرها 'شخصنة مؤسفة'

وقال ائتلاف النصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه يرفض التصريحات الصادرة عن رئيس تحالف سائرون بحق حيدر العبادي ويعتبرها شخصنة مؤسفة وخروجا عن اللياقات السياسية والاخلاقية.

وأكد ائتلاف النصر انّ العبادي يمتلك من المسؤولية والشجاعة ما مكّنته من قيادة البلاد باحلك ظروفها، وانّه تصدى بالنقد لجميع مراحل الحكم ولم يجامل حزبا او كتلة على حساب سلامة الشعب والدولة.



واشار النصر الى انّ الجمهور والتاريخ هما الحكم على اداء الساسة والكتل السياسية في تعاطيهم مع البلاد وازماتها ومستقبلها، واذا كان الالتزام بالحقائق افلاسا وتقديم مصالح البلاد عجائزية سياسية فطوبى بهما، فلا يشرّف العبادي موقعا تنتجه المحاصصات وتاسره المصالح وتتلوّن به المواقف.

وتابع قائلا، أن العبادي الذي تحرر من هيمنة الطوائف وخنادق القوميات ومحارب الاحزاب، يريد ممارسة دوره الوطني بعيدا عن التنافس الرخيص على السلطة، وسيبقى رمزا وطنيا يمارس مهامه بالدفاع عن الشعب والدولة بكل حيادية ومسؤولية وشجاعة.



واعتبر رئيس تحالف سائرون، في وقت سابق الاثنين، تصريحات رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي "مؤسفة وغير مسؤولة، وفيما اشار الى انه يعيش عقدة خسارة منصب رئيس الوزراء، اكد انه يحاول تضليل الرأي العام.

وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اعتبر في لقاء متلفز يوم امس الاحد، ان تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "حلب" حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فيما لفت إلى أن الصدر اختار عبد المهدي من بين ثلاثة أسماء مطروحة لرئاسة الوزراء.