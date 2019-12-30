صالح ومسجدي يؤكدان على احترام الإرادة الوطنية العراقية دون تدخلات خارجية

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والسفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، الاثنين، أهمية "احترام الإرادة الوطنية" العراقية في الإصلاح دون تدخلات خارجية، فيما أشارا إلى أن العراق المستقر المستقل هو دعامة أساسية للأمن والتفاهم الإقليمي.
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على الأواصر والمصالح المشتركة بين العراق وإيران، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، وتمت الإشارة إلى أهمية دعم الاستقرار في العراق واحترام الإرادة الوطنية العراقية في الإصلاح دون تدخلات خارجية".
وتابع، أنه "بهذا الصدد فقد ركز اللقاء على أن العراق المستقر المستقل هو دعامة أساسية للأمن والتفاهم الإقليمي، وساحة لتلاقي المصالح الدولية والإقليمية لخدمة رفاه وسلام شعوب المنطقة وبلدانها على أساس المصالح المشتركة".
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