مصدر يكشف عن اسم النائب السابق الصادر بحقه حكم بالحبس الشديد لخمس سنوات

كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن اسم النائب السابق الصادر بحقه حكم بالحبس الشديد لخمس سنوات. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "النائب السابق الصادر بحقه حكم بالحبس الشديد لخمس سنوات هي شذى منذر عبد الرزاق (شذى العبوسي)". Advertisements واضاف المصدر ان "ذلك جاء بتهمة تعاطي الرشوة". يذكر ان هيأة النزاهة كشفت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، استناداً إلى أحكام المادة (312) من قانون العقوبات، مبينة ان ذلك جاء بتهمة تعاطي الرشوة.



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