تواقيع لادراج القصف الامريكي على الحشد الشعبي ضمن جدول اعمال جلسة اليوم

تنشر وكالة الخليج 365، الاثنين، وثائق تتضمن فيها جمع تواقيع نواب لادراج القصف الامريكي على الحشد الشعبي، ضمن جدول اعمال جلسة اليوم. وبحسب الوثائق فأن "عدد التواقيع التي جمعت هي 100 توقيع، تم تقديمها الى رئاسة البرلمان". Advertisements

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