كندا تعلق على حادثة انفجار جنوب الفلوجة اليوم

علق السفير الكندي لدى بغداد، اليوم الاثنين، على حادثة مقتل خمسة تلاميذ بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" أثناء خروجهم من مدرستهم جنوب الفلوجة في محافظة الانبار، مشيرا الى أن إزالة مخلفات داعش المتفجرة من اوليات كندا. وقال سفير كندا لدى بغداد، أولريك شانون، في تغريدة له على موقع تويتر، "ألله يرحم هؤلاء الأبرياء. إن إزالة مخلفات داعش المتفجرة من أولويات كندا في العراق من خلال الدعم التقني، عسكرياً كان أم مدنياً.".



وأفاد مصدر امني لـ الخليج 365، في وقت سابق اليوم الاثنين، بإن خمسة تلاميذ قتلوا أثناء خروجهم من مدرستهم الابتدائية، بانفجار عبوة من مخلفات داعش الارهابي في منطقة المسالمة بالنعيمية جنوب الفلوجة.

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