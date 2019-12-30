حركة البشائر تعتبر القصف الأميركي 'عدواناً سافراً' وتدعو إلى موقف 'حازم'

وقالت الحركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الولايات المتحدة الأميركية أقدمت على عدوان سافر استهدف مقرات للحشد الشعبي المجاهد في مدينة القائم، ما أدى إلى ارتقاء عدد من المجاهدين بين شهيد وجريح".وأضاف البيان، أن "هذا العدوان الحاقد يؤكد استمرار الاستراتيجية الأميركية الطائشة تجاه المنطقة في ظل ما تشهده من تحديات وازمات، كما أن الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وشكلاً من أشكال إرهاب الدولة خدمة للمشروع الاستعماري".

وتابع، أننا "وفي الوقت الذي نطالب فيه الحكومة ومجلس النواب بموقف واضح وحازم ازاء هذا الخرق السافر، فاننا نطالب بتعزيز قدرات القوات المسلحة الدفاعية لمواجهة التحديات التي تهدد سيادة العراق وأمنه".



يذكر أن القوات الأميركية نفذت، أمس الأحد (29 كانون الأول 2019)، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 ب‍الحشد الشعبي أدت إلى استشهاد 25 منتسباً وإصابة 51 آخرين بجروح، بحسب ما أعلنه الحشد الشعبي.