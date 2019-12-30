الكرملين: واشنطن لم تخبرنا بقصف مواقع حزب الله في العراق وسوريا

وقال بيسكوف في تصريح له اليوم، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن قد أبلغت موسكو بهذا القصف ، "لا، لم يتم إخبارنا بقصف مواقع حزب الله فى العراق وسوريا".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء أمس الأحد 29 كانون الاول 2019، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، فيما قال "الحشد الشعبي"، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 25 شهيدا و 51 جريحا .



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.