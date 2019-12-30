الكرملين: واشنطن لم تخبرنا بقصف مواقع حزب الله في العراق وسوريا

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن تكون الولايات المتحدة قد أبلغت بلاده بقصف مواقع حزب الله في العراق وسوريا.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء أمس الأحد 29 كانون الاول 2019، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، فيما قال "الحشد الشعبي"، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 25 شهيدا و 51 جريحا .
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.
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