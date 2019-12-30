برلماني يكشف عن ضعف تواجد النواب بالبرلمان لاجتماعهم مع رئيس الجمهورية

كشف النائب عن صادقون احمد الكناني، الاثنين، عن ضعف تواجد النواب بالبرلمان لاجتماعهم مع رئيس الجمهورية.
وقال الكناني في حديث لـ الخليج 365 انه "شهد اليوم ضعف في تواجد النواب بالبرلمان لاجتماعهم مع رئيس الجمهورية"، مبينا انه "كان من المفترض ان تشهد جلسة اليوم جمع تواقيع لوضع موضوع ضرب القوات الامريكية على مواقع الحشد".
واضاف الكناني ان "الاعتداء الاثم على الحشد هو مساس بالسيادة العراق ويجب على الكتل السياسية ان تتكاتف فيما بينها على الاقل لاستنكار الوضع"، لافتا الى ان "الامريكان ذاهبين باتجاهات كثيرة ومن بينها مشروع لتقسيم العراق".
وطالب الكناني من "الشعب العراقي والقوة السياسية التكاتف لافشال المشروع الامريكي".
يذكر ان القوات الاميركية نفذت يوم امس الاحد، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي ادت إلى استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين، فيما اكد مصدر امني ان الحصيلة ارتفعت الى 18 شهيدا.
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