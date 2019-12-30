الكاسير يرغب بالرحيل عن صفوف دورتموند

2019-12-30 | 13:30
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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ألكاسير أبلغ إدارة دورتموند برغبته في الرحيل بعدما أعلن النادي الألماني التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب".
وأضافت الصحيفة: "وفقًا لهذا، تواصل أتلتيكو مدريد بالمهاجم الإسباني، إذ يفضل الأتلتي استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء".
وتابعت: "قد يكلف مهاجم برشلونة السابق، خزائن الروخي بلانكوس، حوالي 30 مليون يورو".
وأتمت: "من الصعب أن يترك دورتموند مهاجمه الإسباني في منتصف الموسم، إلا أن صاحب الـ26 يريد الالتحاق بالأتلتي من أجل اللعب وأن يكون جاهزًا ليورو 2020".
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