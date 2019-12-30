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الكاسير يرغب بالرحيل عن صفوف دورتموند

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2019-12-30 | 13:30

الكاسير يرغب بالرحيل عن صفوف دورتموند

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن باكو ألكاسير، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد تعاقد البي فاو بي مع إيرلينج هالاند، من ريد بول سالزبورج النمساوي.
وأعلن دورتموند التعاقد مع هالاند، أمس الأحد، لمدة 4 مواسم ونصف، مقابل 20 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي النمساوي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ألكاسير أبلغ إدارة دورتموند برغبته في الرحيل بعدما أعلن النادي الألماني التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب".


وأضافت الصحيفة: "وفقًا لهذا، تواصل أتلتيكو مدريد بالمهاجم الإسباني، إذ يفضل الأتلتي استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء".

وتابعت: "قد يكلف مهاجم السابق، خزائن الروخي بلانكوس، حوالي 30 مليون يورو".

وأتمت: "من الصعب أن يترك دورتموند مهاجمه الإسباني في منتصف الموسم، إلا أن صاحب الـ26 يريد الالتحاق بالأتلتي من أجل اللعب وأن يكون جاهزًا ليورو 2020".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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