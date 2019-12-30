الكاسير يرغب بالرحيل عن صفوف دورتموند

وأعلن دورتموند التعاقد مع هالاند، أمس الأحد، لمدة 4 مواسم ونصف، مقابل 20 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي النمساوي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ألكاسير أبلغ إدارة دورتموند برغبته في الرحيل بعدما أعلن النادي الألماني التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب".



وأضافت الصحيفة: "وفقًا لهذا، تواصل أتلتيكو مدريد بالمهاجم الإسباني، إذ يفضل الأتلتي استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء".

وتابعت: "قد يكلف مهاجم برشلونة السابق، خزائن الروخي بلانكوس، حوالي 30 مليون يورو".

وأتمت: "من الصعب أن يترك دورتموند مهاجمه الإسباني في منتصف الموسم، إلا أن صاحب الـ26 يريد الالتحاق بالأتلتي من أجل اللعب وأن يكون جاهزًا ليورو 2020".

