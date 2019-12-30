المنافذ: إحباط محاولة تهريب 16 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب 16 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصرالشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناء على معلومات من شعبة استخبارت محطة بوابة البصرة في ميناء أم قصر الشمالي وتنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة أم قصر، تم تشكيل لجنة كشف من الدوائر ذات العلاقه وعضوية ضابط من قسم البحث والتحري منفذنا".



وأضاف البيان، أنه "بعد الكشف على حاويات عدد 4 حجم 40 قدم، تبين أنها تحتوي بداخلها على عجلات دون الموديل عدد 16 معدة للتهريب"، مشيرةً إلى "إحالة ما تم ضبطه إلى مركز شرطة الكمرك لاتخاذ الاجراءات القانونية".