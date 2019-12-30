الأعرجي: قصف مقار كتائب حزب الله اعتداءٌ سافرٌ على العراق

وقال الاعرجي في تغريدة على " تويتر "، إن القصف الأمريكي لمعسكرات ومواقع الأُخوة في كتائب حزب الله، اعتداءٌ سافرٌ على العراق وسيادته قبل أن يكون عليهم.

واضاف الاعرجي، "لذلك يجب أن يكون لنا موقفٌ موحّدٌ من هذا الإعتداء".



وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء أمس الأحد 29 كانون الاول 2019، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، فيما قال "الحشد الشعبي"، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 25 شهيدا و 51 جريحا .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.

