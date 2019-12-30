النجف تتوقع وصول كميات انتاجها للشلب للعام الحالي إلى 200 الف طن

توقعت محافظة النجف، الاثنين، وصول كميات انتاجها للشلب للعام الحالي إلى 200 ألف طن، مبينة انه سيتم توزيع العنبر على المواطن النجفي ضمن مفردات البطاقة التموينة اعتبارا من الشهر المقبل.
وأضاف الياسري، أن "المحافظة استطاعت ولأول مرة أن تصل بمنتوجها الزراعي لهذه الكمية من الانتاج"، داعياً الحكومة الاتحادية إلى "الاسراع بصرف مستحقات المزارعين كخطوة منها لانجاح ودعم القطاع الزراعي في العراق".
من جانبه، قال رئيس مهندسين أقدم علاء محمد إن "المحافظة استعدت لهذه المرحلة من خلال انشاء 23 مخزنا عملاقا تم بالتنسيق بين مكتب رئيس الوزراء ومحافظ النجف والشركة العامة لتجارة الحبوب تتألف من الصبات الكونكريتة الكبيرة المنقولة من بغداد وهي تستوعب بالمجمل الى 115 الف طن"، موضحا ان "هذه المخازن الجديدة ستنهي مشكلة انتظار المزارع دوره في تسليم محصوله".
واوضح محمد ان "هذه المخازن تحتاج الى بناية ادارة وسياج خارجي وميزان جسري ليكون مخزنا متكاملا يسهم بشكل كبير في عملية استلام المحاصيل الزراعية من الشلب والحنطة".
ورز العنبر او الشلب هو أحد انواع الرز، يُعد الأفضل والأكثر إنتاجاً في العراق بسبب شدة بياضه ورائحته المميزة ونسبة البروتين العالية وكبر حجم البذرة، ويزرع في النجف والديوانية وبابل والناصرية.
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