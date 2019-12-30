مطالبات باهمية تفاعل الشركات العاملة بالعراق مع المجتمع المحلي عبر المنافع الاجتماعية

اكد عضو اتحاد رجال الاعمال العراقيين عادل النهداوي، اهمية تفاعل الشركات العاملة في العراق مع المجتمع المحلي عبر المنافع الاجتماعية التي تقدمها الى المجتمع المحلي بصيغ مختلفة.

وقال النهداوي ان "تجربة شركة اسيا في عمل مزاد علني يخصص ريعه للجوانب الانسانية خطوة ايجابية تحتاج الى توسع من قبل الشركات الاخرى، وذلك لان مفصل المنافع الاجتماعية مهم للشركات التي تدخل السوق العراقية وتعمل على الاندماج بالمجتمع وتقديم الخدمة له".

وكان بيان لشركة آسياسيل وضحت عبره حقيقة اليفديو المجتزأ من مزاد خيري والذي حصل في بغداد بتاريخ 22 كانون الاول 2019 وبحضور عدد من وجهاء العشائر واصحاب المراكز التجارية في العراق.

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حيث بادرت آسياسيل باعلان مزاد خيري تنوي من خلاله التبرع بريعه لجهات اجتماعية من الشعب العراقي، وحصل المزاد على اعلى قيمة له بمبلغ 86 مليون دينار عراقي في المرحلة الاولى والتي ستذهب جميعها لدور رعاية المسنين في بغداد.

واكدت آسياسيل "استمرارها بنهجها الذي تتوسم به في خدمة المجتمع العراقي ودعم كافة شرائحه، ولا يخفى عن الجميع ما نفذته من مشاريع عملاقة تخدم المسيرة العلمية والجانب الصحي والانساني".