كشف مصدر سياسي، الاثنين، عن ترشيح اسماء جديدة لمنصب رئيس الوزراء، فيما اشار الى ان ذلك جاء بعد سحب اسم المرشح للمنصب اسعد العيداني.

وقال المصدر انه "تم سحب اسم مرشح تحالف البناء لرئاسة الحكومة أسعد العيداني، وعرضه أسماء جديدة يجري التفاهم حولها".

واضاف ان "ابرز الاسماء المرشحة لشغل المنصب هم الفريق أول ركن المتقاعد عبد الغني الأسدي"، مشيراً إلى أن "من بين الأسماء الأخرى قاضياً من ديالى (لم يكشف عن هويته)، إضافة إلى وزير الصحة الأسبق صالح الحسناوي، ورئيس جامعة بغداد الحالي عماد الحسيني".

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ويشهد العراق ازمة تمثلت بخروج متظاهرين في عدد من المحافظات ومنها بغداد طالبوا باجراء تغيير سياسي شامل على خلفية الفساد الذي استشرى بمفاصل الدولة، ما دفع برئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الاستقالة استجابة لدعوة المرجعية الدينية ومطالب المتظاهرين.

وازدادت الازمة تعقيدا بعد رفض المرشحين الذين قدمت اسماؤهم من قبل المتظاهرين ورئيس الجمهورية برهم صالح، وتلويح الاخير بالاستقالة بسبب تعرضه لضغوط سياسية تهدف الى تمرير مرشحين من بعض الكتل.