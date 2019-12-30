الفتح يدعو إلى قرار 'عاجل وجريء' لإخراج القوات الأمريكية من العراق

دعا "تحالف الفتح "، القوى السياسية إلى اتخاذ قرار "عاجل وجريء" يقضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وذلك على خلفية القصف الامريكي الذي استهدف مقار الحشد الشعبي في الانبار.
ودعا التحالف القوى الوطنية والكتل السياسية في مجلس النواب إلى اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بمطالبة الحكومة بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، هذه القوات التي أضحى وجودها خنجرا في خاصرة الوطن.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء أمس الأحد 29 كانون الاول 2019، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، اسفرت عن استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين.
كما قال "الحشد الشعبي"، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 19 شهيدا و35 جريحا .
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.
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