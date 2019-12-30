حزب الله اللبناني: أمريكا كشفت عن وجهها السافر باعتبارها عدوا للعراق والعراقيين

دان "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، القصف الامريكي الذي استهدف مواقع للحشد الشعبي في العراق، واصفا اياه بأنه "عدوان وحشي وغادر"،استهدف السيادة العراقية، مشيرا الى أنه كشف عن وجه امريكا السافر باعتبارها عدوا للعراق ومصالح العراقيين.
وأضاف الحزب أن "هذا العدوان يؤكد مجددا أن الإدارة الأميركية تريد أن تضرب عناصر القوة الكامنة في الشعب العراقي والقادرة على مواجهة داعش وقوى التطرف والإجرام، الذين دعمتهم الإدارة الأميركية على أكثر من صعيد ولا يزالون ضمن مخططاتها وأدواتها الخبيثة في المنطقة، كما أنها تكشف عن وجهها السافر باعتبارها عدوا للعراق ومصالح العراقيين وتطلعهم إلى الحرية والسيادة الحقيقية والمستقبل الآمن".
وتابع البيان: "نسأل الله عز وجل للشهداء الرحمة وعلو الدرجات وللجرحى الشفاء العاجل ولعوائل الشهداء الصبر وللشعب العراقي العزيز النصر المؤزر، ونتقدم من إخواننا الأعزاء في كتائب حزب الله بأحر العزاء، ولا بد أن الذين اتخذوا قرار الاعتداء الإجرامي سيكتشفون قريبا حماقة هذا القرار ونتائجه وتداعياته".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء أمس الأحد 29 كانون الاول 2019، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، اسفرت عن استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين.
كما قال "الحشد الشعبي"، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 19 شهيدا و35 جريحا .
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.
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