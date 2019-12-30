أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن قيام ملاكاتها بتطوير منطقة المعامل التي "لم تشهد أي أعمال تطوير منذ تأسيسها"، مشيرةً إلى تحقيق نسب متقدمة ومشارفة على الإنجاز في بعض الأعمال التكميلية الخاصة بالمنطقة. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها الخدمية قامت بتطوير منطقة المعامل بأحيائها المتعددة (منطقة الرشاد وحي البتول وحي النصر) وشوارعها الرئيسية والمهمة (شارع 77 وشارع 80 المسمى شعبياً بشارع القاعدة وشارع السياحي وشارع البتول وشارع الجسر الفرنسي) وتعد المنطقة من المناطق التي كانت معدومة الخدمات ولم تشهد أي أعمال تطوير منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي".



وأوضحت، أن "أعمال التطوير تضمنت فتح بوكس ترابي وحدل للحصى الخابط وإنشاء أرصفة ومشبكات مياه المجاري والأمطار والإكساء بثلاث طبقات للمحلات (770، 771، 772، 781 ) بالإضافة إلى تطوير الشوارع المذكورة والذي تضمن توسعة الشوارع وصب مسار التوسعة وحدل للحصى الخابط وإنشاء القالب الجانبي ومشبكات الامطار والاكساء بعدة طبقات وبواقع مليونين متر مربع من الاسفلت وبمدة عمل تجاوزت السنة مع تحقيق نسب متقدمة ومشارفة على الإنجاز في بعض الأعمال التكميلية الخاصة بالمنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة بغداد: تطوير منطقة في العاصمة لم تشهد أعمال تأهيل منذ الستينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.