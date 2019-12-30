وزارة النفط تعلن استئناف العمل في حقل الناصرية النفطي

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في حديث لـ الخليج 365، إنه تم صباح اليوم، استئناف العمل بحقل الناصرية النفطي، مبينا ان استئناف العمل والانتاج جاء بعد توقف دام يوما واحدا بسبب قطع الطرق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين مع تعذر وصول العاملين للحقل.وأوضح عاصم، أنه تم إخلاء الطريق منذ يوم امس واصبحت الطرق سالكة امام العاملين، مشيرا الى أن استئناف العمل تم بطاقاته الاعتيادية.

وأعلنت شركة نفط ذي قار، يوم امس الاحد، عن خسارة العراق ١٠٠ الف برميل نفطي من إنتاجه بسبب غلق أكبر حقل في المحافظة بعد غلقه من قبل محتجين.

فيما أكدت وزارة النفط، أن ايقاف حقل الناصرية النفطي "وقتي"، مشيرة الى أن الوزارة بصدد التعويض من فائض انتاج البصرة.