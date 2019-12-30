دولة القانون ترفض استخدام الاراضي العراقية ساحة للتصفية وتدعو واشنطن لاحترام العراق

اعلن ائتلاف دولة القانون، الاثنين، عن رفضها استخدام الاراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات، فيما دعا الولايات المتحدة الى احترام العراق.

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ببالغ الأسى وعظيم الفخر والاعتزاز تلقينا نبأ استشهاد نخبة من مجاهدي اللواء 45 التابع للحشد الشعبي جراء عدوان غاشم غير مبرر من قبل الولايات المتحدة الامريكية في مدينة القائم مساء امس ".

واضاف ان "هذا الهجوم السافر يعد انتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لقوة عراقية منضوية ضمن القوات المسلحة والذي جاء متزامنا مع بدء المرحلة الثامنة من عمليات إرادة النصر لملاحقة فلول داعش الإرهابي".

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واكد الائتلاف "رفضه القاطع لكل الذرائع والحجج التي تساق لاستهداف تشكيلات الحشد الشعبي او استخدام الاراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات"، داعيا "الولايات المتحدة الى احترام العراق وسيادته ومؤسساته العسكرية".

وطالب الائتلاف الحكومة العراقية إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاراضي العراقية من اَي اعتداء خارجي والحفاظ على سيادة وامن العراق".

يذكر ان القوات الاميركية نفذت اليوم الاحد، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 ب ‍‍الحشد الشعبي ادت إلى استشهاد 25 منتسبا واصابة 51 اخرين بجروح، بحسب ما اعنه الحشد الشعبي.