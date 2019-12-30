البحرين تعلن تأييدها للقصف الأميركي على مواقع تابعة لكتائب حزب الله

أعلنت البحرين، الاثنين، تأييدها للقصف الأميركي الذي استهدف مواقع تابعة لكتائب حزب الله في العراق وسوريا.
وجاء في سياق بيان لوزارة الخارجية البحرينية: "تعرب مملكة البحرين عن تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية والذي استهدف منشآت كتائب حزب الله في كل من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية".
وأضاف البيان: "وإذ تشيد مملكة البحرين بالدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة، فإنها تجدد موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأضاف البيان: "وإذ تشيد مملكة البحرين بالدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة، فإنها تجدد موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
يذكر أن القوات الأميركية نفذت، أمس الأحد (29 كانون الأول 2019)، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي ادت إلى استشهاد 25 منتسبا واصابة 51 اخرين بجروح، بحسب ما اعلنه الحشد الشعبي.
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