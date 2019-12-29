الحكيم يتهم الولايات المتحدة بنقض الاتفاقات الأمنية المبرمة مع العراق

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن ‏تعرض منشآت عسكرية عراقية لقصف امريكي يعد انتهاكا ‏واضحا وسافرا للسيادة العراقية ونقضا للاتفاقات الأمنية ‏المبرمة بين البلدين.‏واضاف الحكيم، أنه كان من المفترض وعلى وفق تلك ‏الاتفاقيات ان توفر قوات التحالف دعما للحكومة العراقية ‏لتقوم بمهامها في حماية العراقيين والمقيمين الأجانب.‏

وتابع قائلا، إننا في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذا ‏الاستهداف نطالب بموقف واضح وحازم من الحكومة ‏ومجلس النواب ازاء هذا الانتهاك والخرق الذي لم يحترم ‏السيادة العراقية. ‏

وأكد الحكيم على ضرورة حماية قوات التحالف الدولي التي ‏تتواجد على الاراضي العراقية بطلب من الحكومة‎ .‎



‏ ‏