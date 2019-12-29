الحكيم يتهم الولايات المتحدة بنقض الاتفاقات الأمنية المبرمة مع العراق

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، مساء الاحد، بموقف حازم اتجاه القصف الامريكي لمنشآت عسكرية عراقية، متهما الولايات المتحدة بانتهاك سيادة العراق ونقض الاتفاقات الأمنية المبرمة بين البلدين.
واضاف الحكيم، أنه كان من المفترض وعلى وفق تلك الاتفاقيات ان توفر قوات التحالف دعما للحكومة العراقية لتقوم بمهامها في حماية العراقيين والمقيمين الأجانب.
وتابع قائلا، إننا في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذا الاستهداف نطالب بموقف واضح وحازم من الحكومة ومجلس النواب ازاء هذا الانتهاك والخرق الذي لم يحترم السيادة العراقية.
وأكد الحكيم على ضرورة حماية قوات التحالف الدولي التي تتواجد على الاراضي العراقية بطلب من الحكومة .
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