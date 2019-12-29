اخبار العالم / اخبار العراق

الحكيم يتهم الولايات المتحدة بنقض الاتفاقات الأمنية المبرمة مع العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

‏ طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، مساء الاحد، ‏بموقف حازم اتجاه القصف الامريكي لمنشآت ‏عسكرية عراقية، متهما الولايات المتحدة بانتهاك ‏سيادة العراق ونقض الاتفاقات الأمنية المبرمة بين ‏البلدين.‏
وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن ‏تعرض منشآت عسكرية عراقية لقصف امريكي يعد انتهاكا ‏واضحا وسافرا للسيادة العراقية ونقضا للاتفاقات الأمنية ‏المبرمة بين البلدين.‏

واضاف الحكيم، أنه كان من المفترض وعلى وفق تلك ‏الاتفاقيات ان توفر قوات التحالف دعما للحكومة العراقية ‏لتقوم بمهامها في حماية العراقيين والمقيمين الأجانب.‏

وتابع قائلا، إننا في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذا ‏الاستهداف نطالب بموقف واضح وحازم من الحكومة ‏ومجلس النواب ازاء هذا الانتهاك والخرق الذي لم يحترم ‏السيادة العراقية. ‏

وأكد الحكيم على ضرورة حماية قوات التحالف الدولي التي ‏تتواجد على الاراضي العراقية بطلب من الحكومة‎ .‎

‏ ‏
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم يتهم الولايات المتحدة بنقض الاتفاقات الأمنية المبرمة مع العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا