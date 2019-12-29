الشرطة يتخذ 6 قرارات بعد نكسة البطولة العربية

وخسر الشرطة 6-0 امام الشباب السعودي في ذهاب دور ربع النهائي من البطولة.

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بآشد عبارات الاعتذار والأسف لابناء الشعب كافة، والاعلام والجمهور الرياضي الكريم، تقدمها الهيأة الادارية لنادي الشرطة الرياضي بالأنابة عن اعضاء الهيأة العامة والملاك التدريبي ولاعبي فريقنا الكروي، عن النتيجة المؤلمة التي مني بها فريقنا امام الشباب السعودي عربياً!، لذا نود ان نبين ان ادارة النادي قد عقدت اجتماعات عدة مع الملاكات الفنية والادارية والتعرف بالتفاصيل عن الاسباب الحقيقية لهذه الخسارة".



واوضح النادي ان "الاجتماعات، تمخضت عن القرارات الآتية:

اولا: انهاء عقد مدرب حراس مرمى الفريق ( عبد الرؤوف عبد الله عبدالرؤوف ) بالتراضي، وتقديم كتاب شكر وامتنان لجهوده المبذولة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ثانياً: إيقاف الاستحقاقات والامور المالية كافة لفريق كرة القدم ، لغاية مباراة الاياب امام الشباب السعودي ويتم اتخاذ مايلزم في حينها وبحسب بنود العقد .

ثالثاً: توجيه انذار نهائي لعدد من اللاعبين بضرورة تحسين مستواهم الفني، حيث تحفظنا عن ذكر اسماؤهم لغرض منحهم الثقة والدافع النفسي لتطوير ادائهم مع الفريق وبخلافه سيتم اتخاذ ما يلزم وبحسب المصلحة العامة.



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رابعاً: تسمية السيد ( د. صالح راضي اميش ) مديراً لجهاز الكرة في النادي و الكابتن عماد هاشم مدربا لحراس المرمى.

خامساً: تعزيز صفوف الفريق بلاعبين " محترفين و محليين " بعد التشاور مع الملاك التدريبي وحسب احتياجات الفريق.

سادساً: تجديد الثقة بالملاك التدريبي وتقديم كل وسائل الدعم الممكنة له لغرض إعادة ترتيب أوراق الفريق بالشكل الذي يؤمن تحقيق نتائج ايجابية للنادي وتحافظ على سمعة الكرة العراقية بصورة عامة و الشرطة على وجه الخصوص، وبخلافه تحتفظ ادارة النادي بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً بما يؤمن الحفاظ على مستقبل وسمعة نادينا".

واتم النادي، "نعاهد جماهيرنا الرياضية بأن نعمل جاهدين لتقديم كل ما من شأنه الحفاظ على سمعة وهيبة الكرة العراقية والشرطاوية.. والله ولي التوفيق".

تجدر الاشارة الى ان مباراة الاياب ستقام في 20 كانون الثاني المقبل.