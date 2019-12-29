المهندس: الرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية

وقال المهندس، في تصريح مقتضب تلقت السومرية ‏نيوز، نسخة منه، ان دماء الشهداء والجرحى لن تذهب ‏سدا والرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية في ‏العراق‎.‎

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق مساء ‏اليوم الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، اسفرت عن ‏استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة ‏‏30 آخرين‎.‎

