المهندس: الرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية

هدد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، مساء الاحد، بـ"رد قاسٍ" على القوات الامريكية في العراق، على خلفية استهداف القوات الامريكية اليوم مقارا للحشد في الانبار .
وقال المهندس، في تصريح مقتضب تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، ان دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدا والرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية في العراق.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق مساء اليوم الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، اسفرت عن استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق مساء اليوم الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، اسفرت عن استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين.
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