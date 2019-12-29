ارادة: القصف الامريكي يتنافى مع الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين

ادانت حركة ارادة، الاحد، القصف الامريكي الذي استهدف احد مقرات الحشد الشعبي، فيما اعتبرت ان ذلك يتنافى مع الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين.
وقالت الحركة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندين القصف الامريكي لقوات الحشد الشعبي العراقية"، مبينة ان "القصف يتنافى مع مبدأ السيادة واحترام البلدان ويتنافى مع الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين".
ودعت الحركة "جميع القوى الوطنية الى رفض هذا السلوك الذي يستهدف مؤسسة عراقية خاضعة لأمر القائد العام للقوات المسلحة".
يذكر ان القوات الاميركية نفذت اليوم الاحد، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي ادت إلى استشهاد 19 منتسبا واصابة 35 اخرين بجروح.
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