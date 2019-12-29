الحشد يعلن ارتفاع حصيلة القصف الامريكي لاحد مقاره الى 54 شهيدا وجريحا

اعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن ارتفاع حصيلة القصف الامريكي لاحد مقاره الى 54 شهيدا وجريحا.
وقال مدير الحركات بهيئة الحشد جواد كاظم الربيعاوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حصيلة الاعتداء الاثم على مقرات اللواءاين ٤٥ و ٤٦ بلغت ١٩ شهيدا و ٣٥ جريحا".
واضاف ان "عددا من جثامين شهداء القصف لا تزال تحت الانقاض".
يذكر ان القوات الاميركية نفذت اليوم الاحد، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي ادت إلى استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين، فيما اكد مصدر امني ان الحصيلة ارتفعت الى 18 شهيدا.
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