الكعبي يطالب السلطات الثلاث للوقوف بحزم امام تكرار القصف الامريكي

اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاحد، ان تكرار القصف الامريكي لمعسكرات الحشد خطة مكشوفة ممنهجة لاضعاف القوات البطلة، فيما طالب السلطات الثلاث بالوقوف بحزم امام تكرار القصف الامريكي.

وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تكرار القصف الامريكي لمعسكرات الحشد الشعبي عبارة عن خطة ممنهجة ومكشوفة لاضعاف القوات الحشدية البطلة سيما المتواجدة على الحدود"، مستنكرا "بشدة العدوان الجوي على موقع اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي بواسطة الطائرات المسيرة".

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واكد ان "تكرار خرق السيادة العراقية من قبل امريكا وعدم الالتزام بالاتفاقية الامنية المبرمة بين البلدين تضع السلطات الثلاث امام مسؤولية الوقوف بحزم ازاءه واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها الحفاظ على ارواح المواطنين سيما الذين حققوا لنا النصر من اعتى خلق الله"، مشددا على ضرورة "عدم تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلا".

يذكر ان القوات الاميركية نفذت اليوم الاحد، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي ادت إلى استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين، فيما اكد مصدر امني ان الحصيلة ارتفعت الى 18 شهيدا.