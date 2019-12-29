حمودي يدعو تحالف البناء الى الاسراع في اختيارِ رئيسِ وزراء

دعا رئيس المجلس الاعلى همام حمودي، الاحد، تحالف البناء الى الاسراع في اختيارِ رئيسِ وزراء، مبينا ان نجاحهُ مرهونٌ في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة بأن يكون معه فريقُ عملٍ كفوءٍ.
وقال حمودي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "ندعو الأخوة في كتلة البناء إلى الإسراعِ في اختيارِ رئيسِ وزراء وفق المواصفات التي أشارتْ إليها المرجعية؛ من الاستقلالية والكفائة وان لايكون مثيراً للجدل، ومتفاعلاً مع المطاليب الاصلاحية التي شخصتها المرجعية العليا وتبنتها الجماهير في ساحات الاحتجاج".
واضاف ان "نجاحه (رئيس الوزراء) مرهونٌ في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة بأن يكون معه فريقُ عملٍ كفوءٍ ومتخصصٍ ومنسجمٍ، وممن كان لهم دور فاعل وايجابي في الحركة الاصلاحية السلمية ويشهد لهم بالوطنية لتناط بهم مهمة مساعدة رئيس الوزراء في تنفيذ حزمة الإصلاحات ونزاهة الانتخابات وحماية حقوق المتظاهرين وحفظ هيبة الدولة وامن المجتمع".
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