حزب الدعوة: نرفض ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات مع ايران

وجاء في البيان، إن حزب الدعوة الاسلامية يدين الاعتداء ‏الامريكي على مقرات الحشد الشعبي، مؤكدا أنه قوة عسكرية ‏عراقية وهي جزء من القوات المسلحة. ‏

وأوضح أن استهداف القوات العراقية من قبل القوات ‏الامريكية يشكل انتهاكا لسيادة العراق، مشددا نرفض ان ‏يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات مع ايران‎.‎