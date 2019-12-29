حزب الدعوة: نرفض ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات مع ايران

اصدر المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية ، مساء الاحد، بيانا حول القصف الامريكي الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي غرب الانبار، مؤكدا رفضه أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات مع ايران.
وأوضح أن استهداف القوات العراقية من قبل القوات الامريكية يشكل انتهاكا لسيادة العراق، مشددا نرفض ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات مع ايران.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق مساء اليوم الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، اسفرت عن استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين.
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