صور اولية لما سببه القصف الامريكي على احد مقار الحشد الشعبي

ادى قصف جوي امريكي على احد مقار الحشد الشعبي غربي العراق الى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى. وبحسب مصدر امني، فان القضف اسفر عن استشهاد 18 منتسبا بالحشد واصابة اخرين والحاق اضرار كبيرة بالمقر المستهدف". ولاق هذا القصف ردود فعل من قبل الحكومة العراقية والاحزاب السياسية التي ادانت واستنكرت ذلك، واعتبرت ان هذا مخالف للاتفاقيات الامنية الموقعة بين العراق وامريكا. Advertisements

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