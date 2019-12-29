رئيس الجمهورية: القصف الامريكي مناف لاتفاقاتنا وغير مقبول

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، ان القصف الامريكي على احد مقار الحشد الشعبي مناف لاتفاقيات العراق مع امريكا، مبينا انه غير مقبول. وقال صالح في بيان مقتضب تابعته الخليج 365، ان "القصف الامريكي على احد مقار الحشد الشعبي مناف للاتفاقات مع امريكا ومضر بالعراق"، مبينا انه "غير مقبول". Advertisements وادان صالح "العدوان الاميركي"، معتبرا انه "انتهاكا لسيادة العراق". يذكر ان القوات الاميركية نفذت اليوم الاحد، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي ادت إلى استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين، فيما اكد مصدر امني ان الحصيلة ارتفعت الى 18 شهيدا.

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