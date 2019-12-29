دعت حركة عصائب اهل الحق، مساء الاحد، القوى السياسية إلى وحدة الصف وتجاوز الخلافات وتخطي الأزمات، مشددة على أن الوجود العسكري الأمريكي صار "عبئاً على الدولة العراقية".
واضافت أن "إستمرار الإنتهاك الأمريكي للسيادة العراقية يتطلب الوقوف بشحاعةٍ وصلابة أمام هذه التصرفات المنفلتة التي تؤكد بربرية الإدارة الأمريكية وعنجهيتها واستخفافها في أمن الشعوب والسعي لزعزعة الإستقرار في البلدان الآمنة".
واشارت إلى أن "هذه الإعتداءات هي إستمرار للإعتداءات السابقة التي قام بها العدو الإسرائيلي لمقرات فصائل الحشد الشعبي وهي دليل على أن العدو جبهة واحدة"، داعية "القوى السياسية الوطنية إلى وحدة الصف أمام هذا العدوان الجبان وتجاوز الخلافات والعمل على تخطي العقبات والأزمات التي تفسح".
وتابعت حركة العصائب بيانها بالقول "نحن نعتقد أن الوجود العسكري الأمريكي صار عبئاً على الدولة العراقية بل صار مصدراً لتهديد واعتداء على قواتنا المساحة وأجهزتنا الأمنية"، مشددة "أصبح لزاماً علينا جميعاً التصدي لإخراجه بكل الطرق المشروعة قبل أن يتمادى أكثر في تهديده لأمن وإستقرار عراقنا الحبيب".
كانت هذه تفاصيل خبر العصائب: الوجود العسكري الأمريكي صار عبئاً على الدولة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.