عبد المهدي يعلن تدريب آلاف العسكريين العراقيين المنخرطين في قوات حفظ القانون

اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، الاحد، أن القوات العراقية نجحت في التصدي للإرهاب وداعش، مشيرا الى أن تدريب آلاف العسكريين العراقيين المنخرطين في قوات حفظ القانون.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، اليوم الأحد، القائد العام لقوات الشرطة العسكرية الايطالية (الدرك) الجنرال جيوفاني نيستري، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والأمني".
وأضاف أنه "في ظل النظام الديمقراطي الذي يقر حق التظاهر السلمي قمنا بتشكيل قوة حفظ القانون لحماية المتظاهرين وحفظ أمن ومصالح المواطنين ولتجنب حدوث الأخطاء، وبالفعل تم تدريب آلاف العسكريين العراقيين المنخرطين في قوات حفظ القانون وتم الاتفاق ان تنظم دورات لتدريب مدربين عراقيين بكفاءة عالية لاستكمال مهمات تدريب قوات حفظ القانون".
من جانبه، اعرب المسؤول الايطالي عن "رغبة بلاده بتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين".
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