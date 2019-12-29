المصادقة على التقريرين الاداري والمالي لاتحاد الاسكواش

وذكر اتحاد اللعبة في بيان انه "تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الفقرات التي تضمنها التقريرين الاداري والمالي قبل ان تتم المصادقة بالاجماع".

وبين "تخلل الاجتماع الذي حضرته عدد من وسائل الاعلام، توزيع الجوائز الجماعية والفردية على الفرق التي احرزت المراكز الاولى في مسابقات الموسم الحالي ولكافة الفئات العمرية وللرجال والنساء".