المصادقة على التقريرين الاداري والمالي لاتحاد الاسكواش

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2019-12-29 | 16:24
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صادقت الهيئة العامة للاتحاد العراقي للاسكواش على التقريرين الاداري والمالي للعام 2019 وذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم امس السبت في قاعة نادي العلوية الاجتماعي.
وذكر اتحاد اللعبة في بيان انه "تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الفقرات التي تضمنها التقريرين الاداري والمالي قبل ان تتم المصادقة بالاجماع".
وبين "تخلل الاجتماع الذي حضرته عدد من وسائل الاعلام، توزيع الجوائز الجماعية والفردية على الفرق التي احرزت المراكز الاولى في مسابقات الموسم الحالي ولكافة الفئات العمرية وللرجال والنساء".
المحرر: محمد خليل
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